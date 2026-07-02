В Тюмени открылась выставка об истории отечественного спорта

Выставка «О спорт, ты — мир!», посвященная истории отечественного спорта и его объединяющей роли в жизни страны, стартовала 1 июля в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени, сообщили в администрации города. Проект подготовлен при поддержке государственной программы «Спорт России».
Экспозиция рассказывает о развитии физической культуры — от первых детских игр и школьных уроков физкультуры до профессионального спорта и олимпийских побед. В ней представлено более 300 предметов из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения, а также личные вещи спортсменов, мастеров спорта и олимпийских чемпионов региона. Одной из главных особенностей проекта стала уникальная коллекция олимпийских медалей, переданная музею в 2023 году московским коллекционером Петром Илюхиным. Она представлена в полном объеме.
«Эта выставка помогает ветеранам спорта вновь вспомнить свою молодость, а молодому поколению — увидеть, каким был спорт раньше и как он развивается сегодня. В спорте самое главное — дисциплина. Те, кто однажды стремился к победе, остаются лидерами и в жизни. Надеюсь, ребята, познакомившись с историей наших спортсменов, захотят стать такими же сильными, смелыми и лучшими», — рассказала директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Ирина Долгачева.
Посетители могут познакомиться с такими тематическими разделами: «Все начинается с детства», «Молодость и спорт», «Зал советской эстетики» и «Зал Славы», посвященный достижениям спортсменов Тюменской области. Дополняют экспозицию произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Завершится выставка 13 сентября.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.