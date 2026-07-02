В Тюмени открылась выставка об истории отечественного спорта

«Эта выставка помогает ветеранам спорта вновь вспомнить свою молодость, а молодому поколению — увидеть, каким был спорт раньше и как он развивается сегодня. В спорте самое главное — дисциплина. Те, кто однажды стремился к победе, остаются лидерами и в жизни. Надеюсь, ребята, познакомившись с историей наших спортсменов, захотят стать такими же сильными, смелыми и лучшими», — рассказала директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Ирина Долгачева.