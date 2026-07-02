Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За полгода с вокзалов и станций Калининградской области отправились почти четыре миллиона пассажиров

Итоги шестимесячной работы подвели в КЖД.

Источник: Клопс.ru

За шесть месяцев с вокзалов и станций Калининградской области отправились почти 4 миллиона пассажиров — 3,965 млн человек. Это на 5,5% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает пресс-служба КЖД в четверг, 2 июля.

По итогам первого полугодия-2026 основной прирост обеспечили пригородные поезда: ими воспользовались более 3 млн 859 тыс. человек — это дало плюс 5,6% к прошлогодним показателям. Поездами дальнего следования проехали 106,1 тыс. пассажиров — здесь тоже скромный, но всё же рост: на 0,8%.

Довольно заметный скачок зафиксирован в июне: за месяц в поездки отправились 1,67 млн пассажиров. Это на 12,7% больше, чем годом ранее.

Общий пассажирооборот за январь-июнь составил 138,2 млн пассажиро-километров, увеличившись на 4,3%. В том числе в дальнем следовании — 29,4 млн пасс-км, в пригородном сообщении — 8,8 млн пасс-км.

Инженер из Калининграда предложил летом пускать «Ласточки» по кругу, чтобы облегчить жизнь пассажирам.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше