За полгода с вокзалов и станций Калининградской области отправились почти четыре миллиона пассажиров

За шесть месяцев с вокзалов и станций Калининградской области отправились почти 4 миллиона пассажиров — 3,965 млн человек. Это на 5,5% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает пресс-служба КЖД в четверг, 2 июля.