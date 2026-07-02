Нижегородские врачи спасли мужчину с критическим сужением трахеи

Опасное осложнение развилось после тяжелого панкреатита и длительной искусственной вентиляции легких. Из-за рубцового стеноза просвет трахеи сузился до критических размеров, что привело к приступам удушья. В подобных случаях пациентам нередко приходится устанавливать трахеостому на всю жизнь.