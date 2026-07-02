рост цен на АЗС и угроза ракетного удара

2 июля vrn.aif.ru собрал главные новости Воронежской области за день. Так, в регионе зафиксировали рост цен на бензин и дизельное топливо. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в небе над пятью районами области. Ракетный удар со стороны ВСУ угрожал региону несколько раз за день. А четыре легкоатлета с поражением опорно-двигательного аппарата стали лучшими на чемпионате России в Челябинске. Эти и другие новости в нашем материале.