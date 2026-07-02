Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

рост цен на АЗС и угроза ракетного удара

2 июля vrn.aif.ru собрал главные новости в Воронежской области за день.

Источник: АиФ Воронеж

2 июля vrn.aif.ru собрал главные новости Воронежской области за день. Так, в регионе зафиксировали рост цен на бензин и дизельное топливо. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в небе над пятью районами области. Ракетный удар со стороны ВСУ угрожал региону несколько раз за день. А четыре легкоатлета с поражением опорно-двигательного аппарата стали лучшими на чемпионате России в Челябинске. Эти и другие новости в нашем материале.

Шесть районов под угрозой удара БПЛА.

В ночь на 2 июля на территории Воронежской области сбили восемь беспилотников.

По данным губернатора Александра Гусева, их уничтожили в небе над пятью районами региона. Обошлось без пострадавших. Разрушений также не зафиксировано.

Режим опасности атаки беспилотников действовал в Воронежской области около двенадцати часов. За это время угрозу непосредственного удара БПЛА объявляли в Богучарском, Россошанском, Лискинском, Бобровском, Бутурлиновском и Острогожском районах. На территориях муниципалитетов звучали тревожные сирены. Особый режим отменили лишь утром, в 7:33.

«Золотое» топливо.

На АЗС региона зафиксировали очередное подорожание автомобильного топлива.

По данным «Воронежстата», больше всего за неделю выросла стоимость бензина марки АИ-92. Она составила 77,33 рубля за литр. Цена на АИ-95 увеличилась почти на шесть рублей. Теперь литр этой марки бензина обойдётся в 83,98 рубля.

За литр дизельного топлива автомобилистам придётся отдать 86,66 рубля.

Непрекращающийся вой сирен.

За день в Воронежской области дважды объявляли ракетную опасность.

В первый раз сирены в столице Черноземья и районах региона взвыли около трёх часов. Тогда губернатор Александр Гусев призвал всех, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — в коридоре, ванной, кладовой. Тем, кто был в момент сигнала тревоги на улице, следовало зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Отбой ракетной опасности дали спустя полчаса после её объявления. Однако уже через двенадцать минут в каждом из уголков Воронежской области вновь взвыли тревожные сирены. На этот раз ракетный удар угрожал региону в течение двадцати минут.

Информации о сбитых за время действия в области ракетной опасности воздушных целях не поступало.

Россыпь наград на чемпионате России.

Воронежские спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) отличились на чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходил в Челябинске с 25 июня по 1 июля.

В составе сборной Воронежской области выступили представители спортивной школы паралимпийского резерва, «Спортивного клуба для людей с ограниченными возможностями здоровья» и региональной федерации спорта лиц с ПОДА.

По итогам нескольких соревновательных дней чемпионами России стали Андрей Беляев, Станислав Кашаев, Константин Халтурин и Владислав Лосев.

Неутешительный прогноз по лесным пожарам.

Воронежская область вошла в число регионов с повышенным риском возникновения ландшафтных пожаров в июле. Прогноз, разработанный на основе данных гидрометцентра России, опубликовали на сайте федеральной Авиалесоохраны.

Повышенный уровень пожароопасности ожидается в северной части региона. В частности, в Аннинском, Бобровском, Богучарском, Бутурлиновском, Верхнехавском, Верхнемамонском, Воробьёвском, Грибановском, Каменском, Кантемировском, Каширском, Ольховатском, Новохопёрском, Панинском, Петропавловском, Подгоренском, Рамонском, Семилукском, Терновском, Эртильском районах, а также в Воронеже и Россоши.

Отмечается, что прогноз повышенного риска возникновения природных пожаров не означает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций, поскольку лесопожарная обстановка во многом зависит от соблюдения людьми правил пожарной безопасности и оперативного тушения возникающих пожаров.

Пенсии и детские пособия поступят на карты раньше срока.

В июле некоторые из дат доставки пенсий и детских пособий выпадают на выходные дни, поэтому деньги переведут заранее.

Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России, ежемесячная выплата из материнского капитала на ребёнка до трёх лет поступит на карты родителей 3 июля. Пенсии с датой доставки 5 числа также будут зачислены 3 июля, а те, что назначены на 12 число — 10 июля.

Сроки выплат остальных детских пособий и пенсий останутся прежними.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше