рост цен на АЗС и угроза ракетного удара

2 июля vrn.aif.ru собрал главные новости Воронежской области за день. Так, в регионе зафиксировали рост цен на бензин и дизельное топливо. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в небе над пятью районами области. Ракетный удар со стороны ВСУ угрожал региону несколько раз за день. А четыре легкоатлета с поражением опорно-двигательного аппарата стали лучшими на чемпионате России в Челябинске. Эти и другие новости в нашем материале.
Шесть районов под угрозой удара БПЛА.
В ночь на 2 июля на территории Воронежской области сбили восемь беспилотников.
По данным губернатора Александра Гусева, их уничтожили в небе над пятью районами региона. Обошлось без пострадавших. Разрушений также не зафиксировано.
Режим опасности атаки беспилотников действовал в Воронежской области около двенадцати часов. За это время угрозу непосредственного удара БПЛА объявляли в Богучарском, Россошанском, Лискинском, Бобровском, Бутурлиновском и Острогожском районах. На территориях муниципалитетов звучали тревожные сирены. Особый режим отменили лишь утром, в 7:33.
«Золотое» топливо.
На АЗС региона зафиксировали очередное подорожание автомобильного топлива.
По данным «Воронежстата», больше всего за неделю выросла стоимость бензина марки АИ-92. Она составила 77,33 рубля за литр. Цена на АИ-95 увеличилась почти на шесть рублей. Теперь литр этой марки бензина обойдётся в 83,98 рубля.
За литр дизельного топлива автомобилистам придётся отдать 86,66 рубля.
Непрекращающийся вой сирен.
За день в Воронежской области дважды объявляли ракетную опасность.
В первый раз сирены в столице Черноземья и районах региона взвыли около трёх часов. Тогда губернатор Александр Гусев призвал всех, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — в коридоре, ванной, кладовой. Тем, кто был в момент сигнала тревоги на улице, следовало зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
Отбой ракетной опасности дали спустя полчаса после её объявления. Однако уже через двенадцать минут в каждом из уголков Воронежской области вновь взвыли тревожные сирены. На этот раз ракетный удар угрожал региону в течение двадцати минут.
Информации о сбитых за время действия в области ракетной опасности воздушных целях не поступало.
Россыпь наград на чемпионате России.
Воронежские спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) отличились на чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходил в Челябинске с 25 июня по 1 июля.
В составе сборной Воронежской области выступили представители спортивной школы паралимпийского резерва, «Спортивного клуба для людей с ограниченными возможностями здоровья» и региональной федерации спорта лиц с ПОДА.
По итогам нескольких соревновательных дней чемпионами России стали Андрей Беляев, Станислав Кашаев, Константин Халтурин и Владислав Лосев.
Неутешительный прогноз по лесным пожарам.
Воронежская область вошла в число регионов с повышенным риском возникновения ландшафтных пожаров в июле. Прогноз, разработанный на основе данных гидрометцентра России, опубликовали на сайте федеральной Авиалесоохраны.
Повышенный уровень пожароопасности ожидается в северной части региона. В частности, в Аннинском, Бобровском, Богучарском, Бутурлиновском, Верхнехавском, Верхнемамонском, Воробьёвском, Грибановском, Каменском, Кантемировском, Каширском, Ольховатском, Новохопёрском, Панинском, Петропавловском, Подгоренском, Рамонском, Семилукском, Терновском, Эртильском районах, а также в Воронеже и Россоши.
Отмечается, что прогноз повышенного риска возникновения природных пожаров не означает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций, поскольку лесопожарная обстановка во многом зависит от соблюдения людьми правил пожарной безопасности и оперативного тушения возникающих пожаров.
Пенсии и детские пособия поступят на карты раньше срока.
В июле некоторые из дат доставки пенсий и детских пособий выпадают на выходные дни, поэтому деньги переведут заранее.
Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России, ежемесячная выплата из материнского капитала на ребёнка до трёх лет поступит на карты родителей 3 июля. Пенсии с датой доставки 5 числа также будут зачислены 3 июля, а те, что назначены на 12 число — 10 июля.
Сроки выплат остальных детских пособий и пенсий останутся прежними.