В городе Строителе Белгородской области отремонтируют детскую поликлинику

Детскую поликлинику Яковлевской центральной районной больницы отремонтируют в городе Строителе Белгородской области, сообщили в министерстве строительства региона. Работы проходят при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Сейчас на объекте ведутся демонтажные работы. Одновременно специалисты уже прокладывают новые силовые кабели, устанавливают современные электрощиты и системы заземления.
Помимо этого, в поликлинике обновят внутренние помещения и фасад, а также полностью заменят системы отопления, водоснабжения и вентиляции. Завершить ремонт планируют до конца этого года.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.