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Мобильные офисы ФНС будут работать в трёх районах Волгограда 16 и 17 июля

Желающие смогут получить доступ к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физлиц».

Мобильные офисы волгоградского управления ФНС будут работать в двух торговых центрах и одном из МФЦ 16 и 17 июля.

В третий четверг месяца горожане смогут получить консультацию в гипермаркете «Лента» на проспекте Университетском, 105, с 14:00 до 17:00.

На следующий день встречи запланированы в ТРЦ "Пирамида на улице Краснознаменской, 9, с 13:00 до 16:00 и в МФЦ Краснооктябрьского района на улице Богунской, 12, с 15:30 до 16:30.

Налогоплательщикам расскажут о налоге на доходы физлиц, имущественных налогах, порядке получения налоговых льгот и вычетов, а также о налоге на профессиональный доход и едином документе учета, который введён в 2026 году.

Желающие смогут получить доступ к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физлиц».

Ранее замруководителя УФНС по Волгоградской области Наталья Киргизова рассказала о налоговых новшествах в 2026 году.