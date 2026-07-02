Мужчины выдыхаются во время марафонских забегов вдвое чаще, чем женщины

По мнению ученых, это свидетельствует о наличии существенных физиологических и поведенческих половых различий при беге на выносливость. «Меньшая уязвимость женщин к резкому истощению сил во время марафонских забегов может быть связана как с различиями в стратегии бега, так и с особенностями в их физиологии. Опыты последних лет показывают, что клетки женщин активнее окисляют жиры, более эффективно используют кислород, а их мышцы содержат в себе больше волокон первого типа, которые медленнее сокращаются и лучше сопротивляются истощению», — говорится в исследовании.