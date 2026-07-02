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Июль в Новосибирской области будет жарче климатической нормы

Среднемесячная температура окажется выше нормы на 1−1,5 градуса.

Сейчас в Ричмонде: +34° 0 м/с 56% 760 мм рт. ст. +33°
Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области июль 2026 года будет жарче обычного. По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, среднемесячная температура воздуха составит +19…+22 градуса, что выше нормы на 1−1,5 градуса.

«В начале месяца жителей ждёт продолжение изнуряющей жары», — сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Ночью температура будет держаться в пределах +14…+19 градусов, а днём воздух прогреется до +27…+32 градусов. Позже жара начнёт постепенно ослабевать.

В середине и конце июля погода станет мягче. Ночами температура будет колебаться примерно от +10…+15 до +13…+18 градусов, а днём — от +20…+25 до +25…+30 градусов.

Осадков в июле ожидается около нормы. Дожди разной интенсивности, местами с грозами, возможны в отдельные дни первой декады месяца, а также в большинстве дней второй и третьей декад.

Кроме того, в ГУ МЧС по Новосибирской области предупредили, что с 1 по 5 июля в регионе местами сохранится аномально жаркая погода. В эти дни максимальная температура может достигать +30 градусов и выше.

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