Июль в Новосибирской области будет жарче климатической нормы

В Новосибирской области июль 2026 года будет жарче обычного. По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, среднемесячная температура воздуха составит +19…+22 градуса, что выше нормы на 1−1,5 градуса.
«В начале месяца жителей ждёт продолжение изнуряющей жары», — сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
Ночью температура будет держаться в пределах +14…+19 градусов, а днём воздух прогреется до +27…+32 градусов. Позже жара начнёт постепенно ослабевать.
В середине и конце июля погода станет мягче. Ночами температура будет колебаться примерно от +10…+15 до +13…+18 градусов, а днём — от +20…+25 до +25…+30 градусов.
Осадков в июле ожидается около нормы. Дожди разной интенсивности, местами с грозами, возможны в отдельные дни первой декады месяца, а также в большинстве дней второй и третьей декад.
Кроме того, в ГУ МЧС по Новосибирской области предупредили, что с 1 по 5 июля в регионе местами сохранится аномально жаркая погода. В эти дни максимальная температура может достигать +30 градусов и выше.