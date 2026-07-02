Путин поддержал обращение Беспрозванных о поставках топлива в регион

Кроме того, поддержку получила просьба губернатора о выделении средств на субсидированные авиабилеты для жителей области. Песков отметил, что такая мера применяется на регулярной основе. Ещё одной инициативой, которую одобрил президент, стало приобретение дополнительных паромов для Калининграда. Эти вопросы, как уточнил представитель Кремля, будут прорабатываться в соответствии с поручениями Владимира Путина.