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Мэр Наумов призвал жителей Краснодара пересесть на трамваи из-за топливного кризиса

В Краснодаре на фоне топливного кризиса власти снова попросили жителей пересмотреть привычные поездки и по возможности пересесть на общественный транспорт. Но для многих горожан это звучит не как забота, а как очередное подтверждение того, что ситуация с бензином в городе остается напряженной и выходит из-под контроля.

Мэр Евгений Наумов в соцсетях призвал краснодарцев заправлять машины только необходимым количеством топлива, отказаться от несрочных поездок и скорректировать маршруты. Отдельно он подчеркнул, что в первую очередь стоит пользоваться трамваями и троллейбусами. Аналогичную просьбу адресовали и организациям с предприятиями города.

На этом фоне в администрации и подведомственных учреждениях уже сократили рабочие выезды и оптимизировали расход нефтепродуктов. Предприятиям, которые обеспечивают жизнедеятельность города, рекомендовали иметь достаточный запас топлива. За порядком у АЗС, по словам мэра, помогают следить сотрудники Госавтоинспекции.

Тем временем, жители продолжают жаловаться на то, что поиск бензина в городе превращается в напряженное и непредсказуемое занятие, а ситуация с топливом все сильнее бьет по повседневной жизни.