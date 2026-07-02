Мэр Наумов призвал жителей Краснодара пересесть на трамваи из-за топливного кризиса

Мэр Евгений Наумов в соцсетях призвал краснодарцев заправлять машины только необходимым количеством топлива, отказаться от несрочных поездок и скорректировать маршруты. Отдельно он подчеркнул, что в первую очередь стоит пользоваться трамваями и троллейбусами. Аналогичную просьбу адресовали и организациям с предприятиями города.
На этом фоне в администрации и подведомственных учреждениях уже сократили рабочие выезды и оптимизировали расход нефтепродуктов. Предприятиям, которые обеспечивают жизнедеятельность города, рекомендовали иметь достаточный запас топлива. За порядком у АЗС, по словам мэра, помогают следить сотрудники Госавтоинспекции.
Тем временем, жители продолжают жаловаться на то, что поиск бензина в городе превращается в напряженное и непредсказуемое занятие, а ситуация с топливом все сильнее бьет по повседневной жизни.