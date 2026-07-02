Мэр Наумов призвал жителей Краснодара пересесть на трамваи из-за топливного кризиса

В Краснодаре на фоне топливного кризиса власти снова попросили жителей пересмотреть привычные поездки и по возможности пересесть на общественный транспорт. Но для многих горожан это звучит не как забота, а как очередное подтверждение того, что ситуация с бензином в городе остается напряженной и выходит из-под контроля.