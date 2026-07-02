Паводковая ситуация в Свердловской области стабилизируется

— В Братчиково пока обстановка на том же уровне. В Краснополье вода ушла на 75 сантиметров. В Соседково было затоплено пять участков, два дома; два человека вывезены. В селе Балакино из-за сброса реки Тагил затоплено 46 участков. Организовано 5 пунктов временного размещения, — отметил глава региона.