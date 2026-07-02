Шерин о топливном кризисе: бензин в розницу в Калининграде продают три сети АЗС

Также Шерин сообщил, что всеми видами топлива обладает сеть АЗС «Балтнефть», которая является агентом «Газпромнефти». Однако компания не осуществляет розничную продажу топлива. «На июль определённые объёмы по дизелю, 95-му и 92-му. Поскольку сеть АЗС “Балтнефть” является держателем большего количества государственных и муниципальных контрактов и контрактов с юридическими лицами, принято решение о том, что сеть АЗС “Балнефть” не будет отпускать топливо в розницу, а будет работать только на исполнение государственных и муниципальных контрактов и заключённых контрактов с юридическими лицами. Мы полагаем, что это позволит обеспечивать всех, я бы так их назвал, спецпотребителей в режиме “зелёного коридора”. Поскольку именно розничная нагрузка формирует максимальные заторы, очереди и невозможность заправиться со спецтехникой», — сообщил Шерин. Он отметил, что это «общая вводная по ситуации».