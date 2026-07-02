Шерин о топливном кризисе: бензин в розницу в Калининграде продают три сети АЗС

В Калининградской области не хватает бензовозов, чтобы оперативно подвозить топливо на АЗС. При этом топливо в розницу продают три сети АЗС. Об этом сообщил первый замгубернатора Валерий Шерин в ходе совещания в правительстве области, которое прошло под его руководством, поскольку губернатор работал в Москве. Видеофрагмент совещания опубликован в телеграм-канале правительства области.
«Мы последние несколько дней занимались анализом ситуации и сбором первички с наших отраслевых ведомств, а самое главное — сбором информации с наших топливных поставщиков для того, чтобы иметь понимание, о чём разговаривать, — сообщил Шерин. — Губернатор находится в Москве и предпринимает максимальный комплекс усилий для того, чтобы на июль был сформирован понятный региону план отгрузки топлива, чтобы были выделены соответствующие лимиты, которые, наша задача здесь, рационально распределить».
Первый вице-губернатор рассказал, что всеми видами топлива сегодня обладает компания «Лукойл», заправки «Тебойл», обеспечиваемые «Лукойлом», и заправки «Сургутнефтегаз» (компания «Калининграднефтепродукт»). "Вот это два оператора, которые сегодня обладают всеми видами топлива и отпускают его в розницу. У этих операторов топливо в регионе есть. В достаточном объёме, чтобы закрывать средневзвешенные ежемесячные потребности региона.
Отсутствие топлива на отдельно взятых АЗС сегодня объясняется возникшими логистическими ограничениями — нам не хватает бензовозов, чтобы оперативно подвозить топливо с нефтебаз и закрывать оперативные потребности на всех АЗС при высокой выборке [топлива] «, — сказал он. По словам Шерина, приезжающие бензовозы “разбираются” мгновенно, поэтому в регионе нужно существенно нарастить количество бензовозов. “Насколько существенно, будем мониторить. “Лукойл” по нашей просьбе два дополнительных бензовоза в регион направил. Будем наблюдать, насколько они повлияют на улучшение обеспеченности сети АЗС. По “Сургуту” (и это будет одно из поручений сегодняшнего штаба) поручаю проработать возможность привлечения дополнительных бензовозов. Очевидно, что их не хватает”, — сказал он.
Также Шерин сообщил, что всеми видами топлива обладает сеть АЗС «Балтнефть», которая является агентом «Газпромнефти». Однако компания не осуществляет розничную продажу топлива. «На июль определённые объёмы по дизелю, 95-му и 92-му. Поскольку сеть АЗС “Балтнефть” является держателем большего количества государственных и муниципальных контрактов и контрактов с юридическими лицами, принято решение о том, что сеть АЗС “Балнефть” не будет отпускать топливо в розницу, а будет работать только на исполнение государственных и муниципальных контрактов и заключённых контрактов с юридическими лицами. Мы полагаем, что это позволит обеспечивать всех, я бы так их назвал, спецпотребителей в режиме “зелёного коридора”. Поскольку именно розничная нагрузка формирует максимальные заторы, очереди и невозможность заправиться со спецтехникой», — сообщил Шерин. Он отметил, что это «общая вводная по ситуации».
Об итогах совещания не сообщается.