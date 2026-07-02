В Вязьме Смоленской области пройдет фестиваль народной культуры

Фестиваль «Семья моя — любовь и верность» пройдет 5 июля в городе Вязьме Смоленской области. Мероприятие состоится в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Праздник пройдет на ярмарочной площадке за Смоленским мостом. Его посвятят святым вяземским князьям Иулиании и Симеону, которые считаются символами супружеской верности. Гостей ждет обращение епископа Вяземского и Гагаринского Алексия, православное подворье от Вяземской епархии и социальной пекарни, а также торжественное чествование молодых семей и семейных долгожителей.
Продолжить знакомство с традиционной культурой посетители смогут на ярмарке изделий декоративно-прикладного искусства. Там ремесленники проведут мастер-классы, а рядом будет работать фудкорт с выпечкой, сырами и другими угощениями.
Отдельную тематическую площадку представят казаки. На ней гости смогут попробовать блюда полевой кухни и с помощью VR-очков погрузиться в станичный быт.
Для любителей активного отдыха на фестивале откроют спортивную зону, а для семейных снимков оборудуют фотозоны в русском стиле. При этом музыкальную программу представят фольклорные и художественные коллективы из Смоленского, Гагаринского, Угранского, Новодугинского и Дорогобужского округов. Кроме того, на сцену выйдут гости из Республики Беларусь.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.