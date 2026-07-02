В Вязьме Смоленской области пройдет фестиваль народной культуры

Для любителей активного отдыха на фестивале откроют спортивную зону, а для семейных снимков оборудуют фотозоны в русском стиле. При этом музыкальную программу представят фольклорные и художественные коллективы из Смоленского, Гагаринского, Угранского, Новодугинского и Дорогобужского округов. Кроме того, на сцену выйдут гости из Республики Беларусь.