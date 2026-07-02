Капризное лето на Куршской косе: сколько стоит отдых и есть ли места

Лето в Калининградской области в этом году выдалось теплее, чем прошлое, но на Куршской косе неожиданно стало чуть свободнее. В отелях и гостевых домах ещё можно найти места, а цены в среднем выглядят спокойнее, чем год назад. Для сравнения: в июне прошлого года мы делали похожий обзор — тогда многие варианты были раскуплены заранее, а свободные номера приходилось буквально вылавливать. Местные, впрочем, не удивляются: говорят, у побережья есть своя память. Если одно лето выдалось холодным и дождливым, на следующий сезон часть туристов уже не так охотно бронирует отдых заранее. Даже если погода потом исправляется.