Капризное лето на Куршской косе: сколько стоит отдых и есть ли места

Где на Куршской косе самые дешёвые отели и апартаменты и есть ли места? Корреспондент «Клопс» посетил три посёлка и выяснил, что, кроме пляжа, предлагают отдыхающим этим капризным летом.
Лесной.
В Лесном единственный на побережье косы оборудованный пляж. Посёлок находится в самом узком месте косы, так что шагать до моря тут недалеко. Лежаки на пляже обойдутся в 1 000 рублей за сутки. Прогулка на сапе — так же. Час аренды велосипеда — от 200 рублей.
Посёлок удобно расположен рядом с Зеленоградском, до которого можно добраться на велосипеде по новой велодорожке. Формально её ещё не сдали, но пользоваться уже вполне можно.
Есть ли места?
В июле на сервисах бронирования доступно ограниченное количество мест. На первые выходные месяца свободны 3−4 варианта.
Обзор цен.
Снять целиком бунгало стоит от 12 тысяч в сутки. В частном секторе разброс цен от 7 до 20 тысяч. Объявления тут вешают и по старинке на заборах, но на звонки никто не отвечает.
В отелях и глемпингах за ночь просят от 7 до 31 тысяч рублей. Самые дорогие варианты обещают собственный выход на пляж, развлечения — от прогулок на сапах до тренировок по йоге и пилатесу, свой ресторан, баню, прокат велосипедов и индивидуальные экскурсии.
Рыбачий.
Посёлок Рыбачий — самый крупный и находится в центре Куршской косы, а это значит, что до всех её достопримечательностей добираться удобно. В пешей доступности — озеро Чайка и высота Мюллера. В остальные места можно доехать на рейсовом автобусе.
Учтите, что Рыбачий стоит на Куршском заливе, а до Балтийского моря топать прилично. Многие владельцы частных домов лукавят, уверяя, что до моря 300 метров — до пляжа тут минимум 1,5 километра. Можно взять напрокат велосипед — в сутки он стоит 750 рублей.
Есть ли места?
В посёлке есть отели, глемпинги и гостевые дома. Свободных мест тут пока достаточно.
Обзор цен.
В частном секторе можно найти варианты и за 2 500 в дачном домике и удобствами на улице. Сервис онлайн-бронирования предлагает варианты дороже — от 5 000 рублей.
Ночёвка в глемпинге или отеле стоит от 13 000 рублей. Снять гостевой домик можно от 10 000 в сутки. Один из самых дорогих вариантов — новый частный дом на 62 квадрата, ночь в котором обойдётся в 32 тысяч рублей. Для посетителей — веранда, сауна, ванная, туалет. Во дворе — благоустроенная детская площадка.
Морское.
Морское — самая дальняя точка российской части Куршской косы. Сюда обычно не доезжают организованные экскурсионные группы, поэтому здесь заметно спокойнее и малолюднее. Это отличное место для уединения с природой, пляжного отдыха и неспешных прогулок вдали от суеты.
В Морском можно выйти к морскому пляжу или отправиться полюбоваться заливом — он буквально под рукой. В пешей доступности находятся высота Эфа и озеро Лебедь, а до остальных достопримечательностей Куршской косы можно добраться на автобусе.
Есть ли места?
Свободных вариантов в июле практически нет. Всё раскуплено до середины августа.
Обзор цен.
В Морском есть гостевые дома, остановиться там можно за 6 000 рублей и дороже. В отеле поселят за 8 000 — 11 000 в сутки. В частном секторе — от 4 500 рублей.
Опрос местных, сотрудников отеля и анализ предложений на сайтах бронирования показывает, что большинство туристов выбирают частный сектор: дешевле, проще, можно готовить самим и не переплачивать за лишний сервис.
Лето в Калининградской области в этом году выдалось теплее, чем прошлое, но на Куршской косе неожиданно стало чуть свободнее. В отелях и гостевых домах ещё можно найти места, а цены в среднем выглядят спокойнее, чем год назад. Для сравнения: в июне прошлого года мы делали похожий обзор — тогда многие варианты были раскуплены заранее, а свободные номера приходилось буквально вылавливать. Местные, впрочем, не удивляются: говорят, у побережья есть своя память. Если одно лето выдалось холодным и дождливым, на следующий сезон часть туристов уже не так охотно бронирует отдых заранее. Даже если погода потом исправляется.