В центре Ростова ликвидировали коммунальный фонтан

Жителей и гостей донской столицы просят не парковать машины в пределах указанных улиц. При появлении течи, размыва грунта или дорожного покрытия не следует подходить близко. Нужно сразу же звонить в диспетчерскую службу ООО «Ростовские тепловые сети».