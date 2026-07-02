МВД переходит на усиленную службу по всей Беларуси и в приграничье

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявил об усилении безопасности в приграничье Гомельской области, пишет БелТА.
Кубраков сообщил о том, что 3 июля все подразделения белорусской милиции, в том числе спецподразделения, будут работать по усиленному варианту. Причем правоохранители будут следовать усиленному варианту службы не только в местах проведения массовых мероприятий, но и по всей стране. Отдельно он обратил внимание на ситуацию на Гомельщине.
— Особенно усилена безопасность в приграничье Гомельской области. Туда переброшены дополнительные наряды, которые будут обеспечивать безопасность наших граждан, — прокомментировал министр внутренних дел.
И констатировал, что оперативная обстановка и безопасность в республике находятся под контролем.
Тем временем госсекретарь Совбеза Вольфович обратился к белорусам после атаки БПЛА на автобус под Брянском 2 июля.
Кроме того, власти РФ уже сделали первое заявление об атаке БПЛА на второй автобус из Беларуси.
Здесь телеканал «Первый информационный» опубликовал кадры белорусского автобуса, атакованного БПЛА 2 июля под Брянском.