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МВД переходит на усиленную службу по всей Беларуси и в приграничье

Глава МВД заявил об усилении безопасности после атаки БПЛА на автобус 2 июля.

Источник: Комсомольская правда

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявил об усилении безопасности в приграничье Гомельской области, пишет БелТА.

Кубраков сообщил о том, что 3 июля все подразделения белорусской милиции, в том числе спецподразделения, будут работать по усиленному варианту. Причем правоохранители будут следовать усиленному варианту службы не только в местах проведения массовых мероприятий, но и по всей стране. Отдельно он обратил внимание на ситуацию на Гомельщине.

— Особенно усилена безопасность в приграничье Гомельской области. Туда переброшены дополнительные наряды, которые будут обеспечивать безопасность наших граждан, — прокомментировал министр внутренних дел.

И констатировал, что оперативная обстановка и безопасность в республике находятся под контролем.

Тем временем госсекретарь Совбеза Вольфович обратился к белорусам после атаки БПЛА на автобус под Брянском 2 июля.

Кроме того, власти РФ уже сделали первое заявление об атаке БПЛА на второй автобус из Беларуси.

Здесь телеканал «Первый информационный» опубликовал кадры белорусского автобуса, атакованного БПЛА 2 июля под Брянском.

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