Путин поддержал приоритетные поставки дополнительных объёмов топлива в Калининград

Президент Владимир Путин поддержал приоритетные поставки дополнительных объёмов топлива в Калининградскую область. Вопрос обсуждали на встрече с губернатором Алексеем Беспрозванных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Сегодня во время беседы с президентом Путиным губернатор Калининградской области Беспрозванных поднимал тему приоритетной поставки дополнительных объёмов топлива для жителей Калининградской области. И президент России поддержал это обращение губернатора, — сказал Песков.
По его словам, Путин также поддержал просьбу «о выделении средств на субсидированные авиабилеты для жителей Калининградской области» и «инициативу о приобретении дополнительных паромов для Калининграда». Песков подчеркнул, что «все эти темы будут прорабатываться в соответствии с поручениями президента России».
Ранее власти просили не создавать топливный ажиотаж в Калининградской области. Губернатор Алексей Беспрозванных предупреждал, что «это ни к чему хорошему не приведёт». С 25 июня решили вводить ограничения на продажу топлива. Теперь на заправках крупных операторов отпускают единовременно в один бак не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля.
В правительстве области сообщали, что за месяц спрос на топливо в Калининградской области увеличился почти вдвое и продолжает расти. В результате бензин на заправках разбирают быстрее. По данным Мининфраструктуры, крупным операторам приходится перестраивать график доставки топлива, и они «могут не успевать оперативно и одновременно завозить» его на все АЗС. Этим власти объясняли, что на некоторых заправках может отсутствовать бензин.
Последние дни за АЗС региона собираются огромные очереди. Заторы перед заправками в том числе приводят к трудностям с движением общественного транспорта. Губернатор обсуждал ситуацию с вице-премьером РФ Александром Новаком. В правительстве отмечали, что поставки топлива продолжаются, а операторы развозят его по всему региону. При этом власти говорили о нехватке бензовозов.