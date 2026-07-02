В СПЧ предложили обязать маркетплейсы удалять предложения с копиями наград

Так, по словам главы СПЧ, если на маркетплейсе продается муляж ордена или медали как сувенир, привлечь продавца по действующим нормам зачастую невозможно, хотя нередко такие изделия практически неотличимы от настоящих наград и впоследствии используются для введения граждан в заблуждение.