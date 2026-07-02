В шести селах Липецкой области стартовало строительство новых медучреждений

Новые учреждения появятся в Буховом, Княжей Байгоре, Головщине, Бутырках, а также в Ольховце и Хворостянке. Сейчас эти территории расчищают от поросли и мусора. Затем приступят к прокладке инженерных коммуникаций — сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Также скоро начнется монтаж свайно-винтового фундамента, который станет основой для быстровозводимых модульных конструкций.