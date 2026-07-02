В шести селах Липецкой области стартовало строительство новых медучреждений

Строительство новых медицинских учреждений началось в шести селах Липецкой области, сообщили в управлении строительства и архитектуры региона. Работы проходят по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
Новые учреждения появятся в Буховом, Княжей Байгоре, Головщине, Бутырках, а также в Ольховце и Хворостянке. Сейчас эти территории расчищают от поросли и мусора. Затем приступят к прокладке инженерных коммуникаций — сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Также скоро начнется монтаж свайно-винтового фундамента, который станет основой для быстровозводимых модульных конструкций.
Строители также установят окна и двери, накроют крыши металлическими профлистами и выполнят внутреннюю отделку помещений. Кроме того, на входах обустроят пандусы, а внутри уложат тактильную плитку для слабовидящих пациентов.
Напомним, всего в этом году в Липецкой области строят 11 медицинских учреждений. Девять из них — фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты. Еще два — отделения женской консультации.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.