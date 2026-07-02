Музыка на даче: 77% россиян считают её обязательной — исследование

Анализ прослушиваний VK Музыки за период 1 мая-30 июня сопроводил опрос живыми примерами: под «Плакала надежда» Jakone респонденты вспоминали бывшие отношения, под «Феникс» BEARWOLF — карьерные неудачи, а хит «Шадэ» (Индия, Xcho, МОТ) стал саундтреком для танцев и романтических вечеров у костра. Треку SAYAN «Мальборо» посвящены более 120 ярких автомобильных воспоминаний. Хит MIA BOYKA «ЭКСПОНАТ» 43% участников не только слушали на повторе, но и снимали под него вертикальные видео.