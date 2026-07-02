Музыка на даче: 77% россиян считают её обязательной — исследование

VK Музыка и лайфстайл‑издание Mindflow провели опрос более 2 000 россиян в возрасте 18−45 лет и выяснили, какую роль музыка играет в дачном отдыхе. Большинство респондентов признают музыку обязательной частью загородного досуга: 77% считают, что без неё дача теряет атмосферу.
Исследование показало, что музыка сопровождает большинство дачных сценариев: 52% включают фоновые треки, 28% слушают музыку во время приготовления шашлыков, 21% — в дороге на дачу, 19% — во время отдыха на участке и 17% — в компании у костра. На втором месте по способу прослушивания оказалось радио (26%), на третьем — живое общение с близкими (12%).
Самые популярные артисты начала лета среди дачников — Баста (25%), ICEGERGERT (20%), Miyagi & Эндшпиль (19%), MACAN (17%), Гуф (11%) и Jakone (6%). Любимый жанр для загородного отдыха — поп (47%), далее рэп/хип‑хоп (26%), рок (14%) и лоу‑фай/чилл (10%); остальные направления поделили 3% респондентов.
Анализ прослушиваний VK Музыки за период 1 мая-30 июня сопроводил опрос живыми примерами: под «Плакала надежда» Jakone респонденты вспоминали бывшие отношения, под «Феникс» BEARWOLF — карьерные неудачи, а хит «Шадэ» (Индия, Xcho, МОТ) стал саундтреком для танцев и романтических вечеров у костра. Треку SAYAN «Мальборо» посвящены более 120 ярких автомобильных воспоминаний. Хит MIA BOYKA «ЭКСПОНАТ» 43% участников не только слушали на повторе, но и снимали под него вертикальные видео.
При выборе идеального саундтрека для дачи большинство опрошенных (56%) отдают предпочтение проверенным временем композициям, 28% выбирают новые хиты, 12% считают музыку второстепенной по сравнению с компанией, а 4% ориентируются на текущее настроение.
Исследователи приходят к выводу, что музыка на даче выполняет разноплановые функции — создает атмосферу посиделок и шашлыков, помогает расслабиться после работы и служит «машиной времени», возвращающей к важным воспоминаниям.
Ранее сообщалось, что Баста собрал более 47 тысяч зрителей на стадионе в Нижнем Новгороде.