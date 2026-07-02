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ЦБ скрыл список банков — участников платформы цифрового рубля

ЦБ убрал с сайта список банков, подключенных к платформе цифрового рубля. Регулятор объяснил изменения чувствительностью информации. ЕС ввел санкции против прямого или косвенного участия в любых транзакциях с цифровым рублем.

Источник: РБК

Банк России скрыл на своем сайте список кредитных организаций, которые подключились или находятся в процессе подключения к платформе цифрового рубля. Об этом журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России сообщила заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова, передает корреспондент РБК.

«Да, скрыли. Чувствительность информации. Мы реагируем так на различного санкционного рода мероприятия», — сказала она.

Ранее регулятор публиковал на сайте список подключенных к платформе кредитных организаций, а также Excel-таблицу, куда входили и подключающиеся банки. Теперь такой раздел на странице сайта о цифровом рубле отсутствует.

Цифровой рубль — цифровая форма национальной валюты России. Наличная, безналичная и цифровая формы рубля равноценны: один наличный рубль равен одному безналичному, а также одному цифровому рублю.

Валюта будет храниться на счетах цифрового рубля (цифровых кошельках) граждан и организаций, которые, в свою очередь, будут открываться на платформе Банка России.

В конце мая вступил в силу введенный Евросоюзом в рамках 20-го пакета санкций против России полный отраслевой запрет на учрежденные в России криптовалютные организации и платформы, которые имеют дело с переводом средств.

Брюссель запретил прямое или косвенное участие в любых транзакциях с цифровым рублем, а также криптовалютой RUBx, попавшими под ограничения в рамках 20-го пакета европейских санкций. Под запретом оказалась и поддержка в развитии цифрового рубля.

Ранее генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук заявил, что введение цифрового рубля приведет к изменению структуры использования наличных и безналичных денег в России.

Одним из перспективных направлений глава компании назвал внедрение смарт-контрактов на платформе цифрового рубля в государственные информационные системы, эксплуатацией и развитием которых занимается «Гознак». Кроме того, компания рассматривает возможность предоставления услуг по подключению организаций к платформе цифрового рубля через собственные дата-центры по модели «инфраструктура как сервис».

Согласно планам Банка России, крупнейшие банки страны должны обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями с 1 сентября 2026 года. В дальнейшем это требование будет распространено и на остальные кредитные организации.

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