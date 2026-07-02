ЦБ скрыл список банков — участников платформы цифрового рубля

Одним из перспективных направлений глава компании назвал внедрение смарт-контрактов на платформе цифрового рубля в государственные информационные системы, эксплуатацией и развитием которых занимается «Гознак». Кроме того, компания рассматривает возможность предоставления услуг по подключению организаций к платформе цифрового рубля через собственные дата-центры по модели «инфраструктура как сервис».