В Калининграде врачи спасли беременную женщину с тяжелейшей патологией

Увы, беременность с первых недель протекала с угрозой выкидыша и тяжелым токсикозом. На протяжении всей беременности у будущей мамы неоднократно случались кровотечения. Почти 5 месяцев женщина провела в больнице в режиме абсолютного покоя. Когда развилось очередное кровотечение, врачи приняли решение о срочной операции. Удалось сохранить пациентке матку и помочь малышу появиться на свет. Первые недели жизни ребенок был в реанимации, затем уже в отделении патологии новорождённых.