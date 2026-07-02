Народные приметы на 3 июля: поймать сегодня перепела — к богатству

По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник, Паутинный день. К этому дню в полях поспевали хлеба, и перепела слетались полакомиться зернами. На птиц начинали охотиться. По поверьям, поймавший перепела в праздник, вместе с добычей принесет домой удачу и финансовое благополучие. Самым желанным был белый перепел, суливший охотнику большое счастье на всю жизнь.
По поведению пауков сегодня можно угадывать погоду на ближайшее время. Если они без опаски плели паутину, дождя можно было не бояться, а если сворачивали сеть, ждали ненастья. Плохая примета сегодня порвать паутину, это может привести к материальным трудностям.
Сегодня нельзя есть любую птицу, кроме перепелов, чтобы не навлечь на себя несчастье.
Народные приметы на 3 июля:
— день выдался дождливым — весь июль будет ненастным;
— пчелы пытаются ужалить — к продолжительной засухе;
— перепелки подлетают близко к домам — к морозной зиме;
— муравейник кажется пустым — к сильному ветру.
Источник: iz.ru.