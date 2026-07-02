Народные приметы на 3 июля: поймать сегодня перепела — к богатству

По поведению пауков сегодня можно угадывать погоду на ближайшее время. Если они без опаски плели паутину, дождя можно было не бояться, а если сворачивали сеть, ждали ненастья. Плохая примета сегодня порвать паутину, это может привести к материальным трудностям.