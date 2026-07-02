Как пить вино в жару: советы французских экспертов

Один из ключевых советов — правильно подбирать посуду и объём порции. Лучше использовать большие бокалы, но наливать в них совсем немного вина: так напиток дольше сохранит прохладу. Само вино обязательно должно быть охлаждённым. Чтобы добиться нужной температуры, бутылку можно поставить в ведро с водой и льдом. Лёгкое красное вино допустимо на десять минут убрать в морозилку — этого времени хватит, чтобы оно слегка остыло, но не замёрзло.