Как пить вино в жару: советы французских экспертов

Даже в разгар лета не обязательно отказываться от бокала вина — главное, делать это грамотно. Французское издание Le Figaro делится рекомендациями, которые помогут наслаждаться напитком в жаркую погоду и не навредить самочувствию.
Один из ключевых советов — правильно подбирать посуду и объём порции. Лучше использовать большие бокалы, но наливать в них совсем немного вина: так напиток дольше сохранит прохладу. Само вино обязательно должно быть охлаждённым. Чтобы добиться нужной температуры, бутылку можно поставить в ведро с водой и льдом. Лёгкое красное вино допустимо на десять минут убрать в морозилку — этого времени хватит, чтобы оно слегка остыло, но не замёрзло.
Эксперты советуют с осторожностью относиться к насыщенным красным винам в жару: из‑за высокой температуры они могут казаться слишком резкими уже после пары глотков. Вместо них стоит обратить внимание на яркие белые или розовые вина — они лучше вписываются в летний контекст и приятнее раскрываются при невысокой температуре.
Важно не пить вино натощак, особенно если вы находитесь под солнцем: сочетание алкоголя, жары и пустого желудка может плохо сказаться на самочувствии. Лучше сочетать вино с едой, а параллельно пить чистую воду — это поможет поддерживать водный баланс.
Ещё один нюанс касается времени употребления. Не стоит устраивать «героический» аперитив в три часа дня под палящим солнцем: в этот момент вкусовые рецепторы перегружены жарой, а организм и так испытывает нагрузку. Идеальным временем для бокала вина эксперты считают поздний вечер, когда жара спадает, а свет становится мягче — именно тогда вкус напитка раскрывается полнее, а отдых получается по‑настоящему приятным.