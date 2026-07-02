В городе Мегионе в Югре построят новую спортивную площадку

Отмечается, что летом на резиновом покрытии с разметкой жители смогут играть в баскетбол и мини-футбол. Зимой площадку будут заливать под каток. Кроме того, там разместят воркаут-комплекс с тренажерами. Рядом с ними установят QR-коды, с помощью которых можно будет открыть подробную видеоинструкцию и узнать, как правильно выполнять упражнения. Открытие площадки намечено на осень этого года.