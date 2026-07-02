В городе Мегионе в Югре построят новую спортивную площадку

Новую спортивную площадку построят за спорткомплексом «Олимп» в Мегионе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в администрации города. Работы пройдут в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».
Специалисты приводят в порядок территорию размером 60×25 метров, прокладывают кабели, после чего приступят к отсыпке щебеночного основания, установке бордюров и асфальтированию. Также они установят уличные фонари, дренажные колодцы для отвода воды и высадят зеленые растения. Завершить основные строительные работы планируют уже в июле. Затем на площадке начнется монтаж спортивного оборудования.
Отмечается, что летом на резиновом покрытии с разметкой жители смогут играть в баскетбол и мини-футбол. Зимой площадку будут заливать под каток. Кроме того, там разместят воркаут-комплекс с тренажерами. Рядом с ними установят QR-коды, с помощью которых можно будет открыть подробную видеоинструкцию и узнать, как правильно выполнять упражнения. Открытие площадки намечено на осень этого года.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.