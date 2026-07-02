Доходный дом купца Пикулина в центре Тамбова выставили на торги

Согласно аукционной документации, памятник архитектуры регионального значения находится в неудовлетворительном состоянии. По данным областного департамента по государственной охране объектов культурного наследия (ОКН), для восстановления трехэтажного здания инвестору потребуется около 120 млн руб. Кадастровая стоимость ОКН оценивается в 5,2 млн руб. Сейчас здание фактически не используется, оно не подключено к инженерным коммуникациям.