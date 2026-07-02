Главные новости к вечеру 2 июля 2026

ВС России поразили завод в Киеве по выпуску систем ракеты «Фламинго»
Вооруженные Силы России нанесли масштабный комбинированный удар по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса. Использовались высокоточные ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. В столице Украины под удар попал ряд стратегических заводов.
В Брянской области беспилотник атаковал автобус с пассажирами из Белоруссии
В Брянской области на автостоянке беспилотник ударил в пассажирский автобус, следовавший по маршруту Минск — Гомель — Анапа. В момент атаки в салоне находились 19 пассажиров. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте по факту атаки.
Писториус заявил о переходе конфликта на Украине в решающую стадию
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что конфликт на Украине «вступил в решающую фазу». Соответствующее мнение он высказал в беседе с журналом Der Spiegel. «Война на Украине, возможно, вступила в решающую фазу, нам следует использовать этот момент», — отметил Писториус, добавив, что Украина «нуждается в деньгах».
Иран предостерег США и Израиль от провокаций во время похорон Али Хаменеи
Иранский военачальник Али Абдоллахи предостерег США и Израиль от любых нападений на Иран в ходе подготовки и проведения государственных похорон верховного лидера Али Хаменеи, который был убит в результате авиаударов в первый день войны.
В Москве задержали члена партии «Яблоко» Перепелицу
Елене Перепелице 60 лет. Как уточняет партия, она является ее членом с 2017 года. С того же года Перепелица входила в состав избирательных комиссий Москвы различных уровней, в том числе была членом территориальной избирательной комиссии района Марьина Роща.