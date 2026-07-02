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Главные новости к вечеру 2 июля 2026

Дайджест главных новостей к вечеру 2 июля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

ВС России поразили завод в Киеве по выпуску систем ракеты «Фламинго»

Источник: AP 2024

Вооруженные Силы России нанесли масштабный комбинированный удар по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса. Использовались высокоточные ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. В столице Украины под удар попал ряд стратегических заводов.

В Брянской области беспилотник атаковал автобус с пассажирами из Белоруссии

Источник: NEWS.BY/Telegram

В Брянской области на автостоянке беспилотник ударил в пассажирский автобус, следовавший по маршруту Минск — Гомель — Анапа. В момент атаки в салоне находились 19 пассажиров. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте по факту атаки.

Писториус заявил о переходе конфликта на Украине в решающую стадию

Источник: Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что конфликт на Украине «вступил в решающую фазу». Соответствующее мнение он высказал в беседе с журналом Der Spiegel. «Война на Украине, возможно, вступила в решающую фазу, нам следует использовать этот момент», — отметил Писториус, добавив, что Украина «нуждается в деньгах».

Иран предостерег США и Израиль от провокаций во время похорон Али Хаменеи

Источник: AP 2024

Иранский военачальник Али Абдоллахи предостерег США и Израиль от любых нападений на Иран в ходе подготовки и проведения государственных похорон верховного лидера Али Хаменеи, который был убит в результате авиаударов в первый день войны.

В Москве задержали члена партии «Яблоко» Перепелицу

Источник: Соцсети

Елене Перепелице 60 лет. Как уточняет партия, она является ее членом с 2017 года. С того же года Перепелица входила в состав избирательных комиссий Москвы различных уровней, в том числе была членом территориальной избирательной комиссии района Марьина Роща.

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Биография Бориса Писториуса
Этот немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СПДГ) в 2023 году занял пост министра обороны ФРГ. До назначения в федеральное правительство он более десяти лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и считался одним из самых опытных региональных политиков страны. Подробности биографии Бориса Писториуса — в нашем материале.
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