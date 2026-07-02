В Минеральных Водах стартовало благоустройство сквера

Благоустройство сквера на Советской улице в городе Минеральные Воды стартовало, сообщили в правительстве Ставропольского края. Работы проходят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты создадут современное общественное пространство для отдыха, прогулок и активного досуга. Они установят амфитеатр, фонтаны, детскую игровую площадку, скейт-парк, прогулочные зоны и места для отдыха.
«После завершения работ обновленное пространство станет местом для прогулок, отдыха, занятий спортом и проведения мероприятий для жителей и гостей. Участок будет своеобразным мостиком между урбанизированной средой и природой у подножия горы Змейки», — отметил глава Минераловодского муниципального округа Максим Гаранжа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.