Путин поддержал приоритетные поставки дополнительного топлива в Калининградскую область

Встреча Владимира Путина с губернатором Калининградской области состоялась 2 июля, накануне 80-летия региона. Во время беседы президент поздравил жителей области с юбилеем и заявил, что калининградцы добиваются «серьезных, заметных успехов» в социально-экономическом развитии. В свою очередь Алексей Беспрозванных рассказал о реализации программы социально-экономического развития региона, в рамках которой, по его словам, уже выполнено около 220 проектов на общую сумму 415 млрд рублей, а также попросил продлить действие программы до 2036 года. Также стороны обсудили сокращение государственного долга Калининградской области.