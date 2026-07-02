Путин поддержал приоритетные поставки дополнительного топлива в Калининградскую область

Президент России Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных об организации приоритетных поставок дополнительных объемов топлива в регион. Об этом, как сообщают «Ведомости», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сегодня во время беседы с президентом Путиным губернатор Калининградской области Беспрозванных поднимал тему приоритетной поставки дополнительных объемов топлива для жителей Калининградской области. И президент России поддержал это обращение губернатора», — сказал Песков.
Он также сообщил, что Путин поддержал просьбу Беспрозванных о выделении средств на субсидированные авиабилеты для жителей Калининградской области. Как отметил пресс-секретарь президента, оба вопроса будут проработаны в соответствии с поручениями главы государства.
Встреча Владимира Путина с губернатором Калининградской области состоялась 2 июля, накануне 80-летия региона. Во время беседы президент поздравил жителей области с юбилеем и заявил, что калининградцы добиваются «серьезных, заметных успехов» в социально-экономическом развитии. В свою очередь Алексей Беспрозванных рассказал о реализации программы социально-экономического развития региона, в рамках которой, по его словам, уже выполнено около 220 проектов на общую сумму 415 млрд рублей, а также попросил продлить действие программы до 2036 года. Также стороны обсудили сокращение государственного долга Калининградской области.
Отметим, что 1 июля пресс-служба Кремля сообщила о том, что прошло заседание Совета безопасности по вопросам социально-экономического развития Калининградской области. Подробности не сообщались.