Ученые предупредили о самой сильной за месяцы магнитной буре на Земле — что ждать белорусам

На Земле ожидается сильнейшая за несколько последних месяцев магнитная буря. Подробнее рассказали в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Ученые предупредили, что в связи с солнечной активностью в течение суток, вероятнее всего, с четверга, 2 июля, на пятницу, 3 июля, к Земле начнут поступать первые выбросы плазмы из больших групп пятен на Солнце.
— Хотя экстремально сильных взрывов на Солнце пока не зафиксировано, воздействие, вероятно, будет заметным, — предупредили в лаборатории белорусов и других жителей Земли.
Воздействие ожидается в диапазоне от G2 до G3. По прогнозу это может означать самую сильную на Земле магнитную бурю за последние несколько месяцев.
Также в лаборатории обратили внимание на то, что вращение звезды в текущем моменте уводит активные центры с линии Солнце — Земля на запад со скоростью около 13 градусов в сутки. Это означает, что к выходным, скорее всего, группы солнечных пятен окажутся на таком далеком расстоянии, что даже вспышки рекордной силы не смогут повлиять на Землю.
— Четверг, 2 июля, последний день, когда еще возможны фронтальные удары по планете, — констатировали специалисты.
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