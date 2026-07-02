Ученые предупредили о самой сильной за месяцы магнитной буре на Земле — что ждать белорусам

Также в лаборатории обратили внимание на то, что вращение звезды в текущем моменте уводит активные центры с линии Солнце — Земля на запад со скоростью около 13 градусов в сутки. Это означает, что к выходным, скорее всего, группы солнечных пятен окажутся на таком далеком расстоянии, что даже вспышки рекордной силы не смогут повлиять на Землю.