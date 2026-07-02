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Ученые предупредили о самой сильной за месяцы магнитной буре на Земле — что ждать белорусам

Сильнейшая магнитная буря ожидается на Земле 3 июля.

Источник: Комсомольская правда

На Земле ожидается сильнейшая за несколько последних месяцев магнитная буря. Подробнее рассказали в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Ученые предупредили, что в связи с солнечной активностью в течение суток, вероятнее всего, с четверга, 2 июля, на пятницу, 3 июля, к Земле начнут поступать первые выбросы плазмы из больших групп пятен на Солнце.

— Хотя экстремально сильных взрывов на Солнце пока не зафиксировано, воздействие, вероятно, будет заметным, — предупредили в лаборатории белорусов и других жителей Земли.

Воздействие ожидается в диапазоне от G2 до G3. По прогнозу это может означать самую сильную на Земле магнитную бурю за последние несколько месяцев.

Также в лаборатории обратили внимание на то, что вращение звезды в текущем моменте уводит активные центры с линии Солнце — Земля на запад со скоростью около 13 градусов в сутки. Это означает, что к выходным, скорее всего, группы солнечных пятен окажутся на таком далеком расстоянии, что даже вспышки рекордной силы не смогут повлиять на Землю.

— Четверг, 2 июля, последний день, когда еще возможны фронтальные удары по планете, — констатировали специалисты.

А другие ученые озвучили ситуацию с популяцией змей медянок в Беларуси, которых считают ядовитыми.