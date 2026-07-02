Искусственный интеллект для архитекторов: кто выступит на конференции «Ниша» и что ждать

Мероприятие пройдёт одновременно в двух залах Дома Архитектора и соберёт более 20 экспертов из архитектурных бюро и профильных платформ: Лаборатория ИИ ПИКа, IND, Megabudka, школа МАРШ, Futurello, Phygital+, rTIM, dreamlaser и другие. В Большом зале планируются панельные дискуссии о будущем профессии и презентации кейсов крупных компаний; в Малом зале пройдут практические сессии и открытый профессиональный диалог.