Искусственный интеллект для архитекторов: кто выступит на конференции «Ниша» и что ждать

25 июля в Доме Архитектора Нижнего Новгорода состоится конференция «Ниша. Архитекторы и искусственный интеллект» — ключевое событие в рамках бесплатной образовательной программы «ИИ‑лето», посвящённой практическому применению искусственного интеллекта в архитектуре. Организатором конференции выступает сообщество Ниша, а соорганизатором — Университет НЕЙМАРК.
Мероприятие пройдёт одновременно в двух залах Дома Архитектора и соберёт более 20 экспертов из архитектурных бюро и профильных платформ: Лаборатория ИИ ПИКа, IND, Megabudka, школа МАРШ, Futurello, Phygital+, rTIM, dreamlaser и другие. В Большом зале планируются панельные дискуссии о будущем профессии и презентации кейсов крупных компаний; в Малом зале пройдут практические сессии и открытый профессиональный диалог.
По словам Юлии Лысовой, руководителя команды Ниша, организаторы ставят цель создать честное пространство для обмена опытом в условиях быстрого технологического изменения профессии: «Мы делаем это событие в том числе как ответ цифровой жадности — когда многие прячут наработки и учатся поодиночке. В момент, когда профессия меняется так быстро, честный человеческий разговор стоит дороже любого секретного промпта».
Конференция рассчитана на архитекторов, урбанистов и специалистов по цифровым технологиям в построении среды; она даёт практические кейсы и площадку для обсуждения влияния ИИ на профессию. Более подробную программу и список спикеров организаторы обещают опубликовать на официальных ресурсах Ниши.
Ранее сообщалось, что более 15 тысяч участников собрал проект «Наука в каждом шаге» на праздновании «Дня молодежи-2026» в Нижегородской области.
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