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Эксперт назвал причину сонливости днем

Врач Новиков: тяжелый и жирный обед провоцирует сонливость днем.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Дневная сонливость усиливается после тяжелой и жирной еды, потому что организм направляет кровь к желудку, рассказал сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

«После приема пищи кровь активнее перераспределяется в сторону пищеварительной системы, а мозг получает сигнал, что организм занят перевариванием. Если обед был тяжелым, жирным или очень углеводным, сонливость усиливается. Сладости и быстрые углеводы дают короткий подъем энергии, но затем уровень глюкозы быстро падает, и появляются вялость, раздражительность и желание лечь», — сказал Новиков «Ленте.ру».

По словам врача, дневная сонливость также может быть связана с плохим качеством ночного отдыха: даже после семи-восьми часов сна человек чувствует себя разбитым, если лег слишком поздно или сон был поверхностным, прерывался и не содержал достаточного количества глубоких фаз. Недостаток физической активности тоже замедляет кровообращение, снижает мышечную активность, и мозг получает меньше сигналов бодрости от тела, добавил Новиков.

Кроме того, специалист отметил, что постоянная сонливость в середине дня может указывать на анемию, гипотиреоз, депрессию, хронический стресс, апноэ сна, а также появляться при инфекциях и некоторых неврологических состояниях.