Волгоградец выиграл две медали на Кубке России по гребле

Программа соревнований включала заезды на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 метров. Спортсмены выступали в одиночках, двойках и четверках. Так, в индивидуальной гонке на 1000 метров в классе С-1 среди мужчин Данил Положенцев завоевал бронзовую медаль. Еще одну награду он принес своей команде в классе С-4: на дистанции 500 метров экипаж с участием волгоградца стал серебряным призером.