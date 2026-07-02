Волгоградец выиграл две медали на Кубке России по гребле

Данил Положенцев из Волгограда выиграл две медали на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ, который прошел в Москве, сообщили в комитете физической культуры и спорта региона. Мероприятие организовали при поддержке государственной программы «Спорт России».
Турнир собрал более 350 спортсменов из 30 регионов страны. Участники боролись не только за награды Кубка России, но и за возможность войти в состав сборной для выступления на чемпионате мира в Познани и международных соревнованиях «Кубок Доброй Воли — 2026».
Программа соревнований включала заезды на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 метров. Спортсмены выступали в одиночках, двойках и четверках. Так, в индивидуальной гонке на 1000 метров в классе С-1 среди мужчин Данил Положенцев завоевал бронзовую медаль. Еще одну награду он принес своей команде в классе С-4: на дистанции 500 метров экипаж с участием волгоградца стал серебряным призером.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.