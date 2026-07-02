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Слишком быстро и много разбирают: жителям Башкирии объяснили причину дефицита бензина

Жителям Башкирии объяснили нехватку бензина при регулярных поставках.

Источник: Комсомольская правда

Жители Стерлитамака пожаловались, что часами стоят в очередях на заправках. Местные власти ответили, топливо на АЗС поступает, однако его объемы не успевают покрыть резко выросший спрос.

Представители топливной компании подтвердили: поставки идут в штатном режиме, но из-за ажиотажа запасы расходуются значительно быстрее, чем обычно.

Власти Башкирии уже приняли меры для сдерживания ситуации: продажа топлива в канистры запрещена, а на одну машину разрешено отпускать не более 30 литров бензина за раз.