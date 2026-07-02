Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Самары Иван Носков посетил поселок Южный

В поселке Самары наведут порядок во дворах и очистят подвалы.

Источник: канал МАХ Ивана Носкова

В Самаре глава города выезжал по обращению жителей домов № 17 и № 18 поселка Южный. Там идет благоустройство по программе, но остались вопросы и по работе управляющей компании, и по подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщил глава Самары Иван Носков в своем канале МАХ.

«Претензий по благоустройству у жителей пока нет, но остаются другие важные вопросы. Среди них санитарная обрезка деревьев, содержание дворовых территорий, очистка подвалов и подготовка к отопительному сезону», — заявил глава города.

Главе Красноглинского района поручено навести порядок в поселке совместно УК и ресурсоснабжающими предприятиями. Иван Носков отметил, что практика выездов на места оказалась одной из самых эффективных форм обратной связи.