Глава Самары Иван Носков посетил поселок Южный

В Самаре глава города выезжал по обращению жителей домов № 17 и № 18 поселка Южный. Там идет благоустройство по программе, но остались вопросы и по работе управляющей компании, и по подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщил глава Самары Иван Носков в своем канале МАХ.