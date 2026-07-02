Путин одобрил инициативы Беспрозванных о дополнительных поставках топлива

— Озвучил запросы нашего региона главе государства. Безусловно, это наша с вами безопасность, бесперебойная работа топливно-энергетического комплекса и устойчивая логистика. Получил поддержку, — написал в соцсетях Алексей Беспрозванных. — Владимир Путин одобрил мою просьбу о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива в регион.