Путин одобрил инициативы Беспрозванных о дополнительных поставках топлива

Ситуацию с топливом в Калининградской области президент России Владимир Путин и губернатор Алексей Беспрозванных обсудили на встрече в Москве.
— Озвучил запросы нашего региона главе государства. Безусловно, это наша с вами безопасность, бесперебойная работа топливно-энергетического комплекса и устойчивая логистика. Получил поддержку, — написал в соцсетях Алексей Беспрозванных. — Владимир Путин одобрил мою просьбу о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива в регион.
По словам главы региона, график поставок топлива в нашу область «сформирован с учетом событий последних дней». Приоритетная задача — увеличить количество бензовозов, чтобы АЗС быстрее пополняли запасы и не простаивали.