Власти Воронежа объявили торги на комплексное развитие гектара в микрорайоне ВАИ

Договор на КРТ будет действовать до 1 июня 2033 года. Застройщику необходимо в течение трех месяцев с даты подписания документа подготовить проект планировки территории и направить ее заказчику. В течение 30 дней с момента его утверждения подрядчик должен возместить региональному фонду капремонта затраты на обновление имущества в пяти многоквартирных домах на территории под КРТ в размере 36,5 тыс. руб. Это связано с необходимостью снести эти здания, их общая площадь составляет 2,4 тыс. кв. м. Расселение жильцов предусмотрено за счет инвестора.