Фестиваль «Народной культуры фест» впервые пройдет в Нижнем Новгороде 4 июля

4 июля в Нижегородском кремле впервые пройдёт масштабный фестиваль «Народной культуры фест» (6+) — одно из ключевых событий в программе празднования 130‑летия Нижегородского государственного историко‑архитектурного музея‑заповедника, сообщили в министерстве культуры области. Фестиваль объединит научную работу, музейные коллекции и живые народные практики в интерактивном формате, предложив посетителям путь от древних преданий до современных традиций через восемь тематических локаций.
Открытие начнётся в 12:00 на главной сцене за корпусом № 10. В программе — выступления преподавателя консерватории Александра Лукашевича и артиста оркестра Михаила Ермолаева, премьера музейного спектакля «Очарованный миром» по биографии писателя Сергея Афоньшина, а также концерты фольклорных ансамблей «Свети‑цвет», «Синий лён», «Макошь», «Веселые ребята», «Птица Жар» и студентов музыкального училища. Главная сцена будет работать до 17:40, вход свободный. (6+).
С 12:00 до 18:00 в арках кремлёвской стены пройдёт ярмарка мастеров с образцами традиционных промыслов Нижегородской области — хохломская, городецкая и полхов‑майданская роспись, семёновская матрёшка и ложка, жбанниковская игрушка, городецкий пряник и гончарная керамика. В рамках ярмарки будет доступна выставка «Традиции нижегородчины» с часовыми мини‑экскурсиями без регистрации. (6+).
Одновременно у здания Законодательного собрания откроется выставка‑фотозона «Наличники» (12:00—19:00) с предметами резьбы, собранными экспедициями музея‑заповедника. С 14:00 запланированы интерактивные, лекционные и экскурсионные площадки по всему Кремлю: экскурсии «Старый кремль — грозный воин» (14:00, 15:30), «Деревья в славянской народной традиции» (14:30, 16:00) и интерактив «Нижегородские искусники» в Никольской башне (15:00, 16:30). Для этих экскурсий необходимы билеты, которые можно приобрести на сайте фестиваля. (6+).
В Еловом сквере пройдут интерактивные программы от творческого объединения «Лев и вишня» с песнями, примеркой костюмов и деревенским застольем (сеансы в 14:00, 15:20, 16:40), вход по билету. На детской площадке «Детинец» (14:00—18:00) будут хороводные игры и народные забавы, участие свободное. (6+).
В шатре у Манежа начнёт работу лекторий: выступления историка Даниила Крапчунова (14:00), Натальи Дукантони (15:00), Ольги Ляпаевой и психотерапевта Сергея Прачева (16:00) и учёного секретаря музея М. Грачёвой (17:00). Для лекций требуются билеты. (6+).
В Манеже пройдут интерактивы и мастер‑классы по выставке «Собор святых. Три века деревянной храмовой скульптуры», включая программу для детей, мастер‑класс и лекцию по народному православию; вход по билетам. На втором этаже — премьера документального фильма «Хранители. Нематериальное наследие» (вход свободный), кинолекторий и программа «Граммофонные истории: русские романсы» (по билетам). (6+).
Фестиваль завершится в 18:00 у главной сцены молодежной вечеркой от товарищества «Вечерняя Москва» — народные танцы и песни, вход свободный. Организаторы обещают глубокое погружение в культурный код региона через разнообразные форматы взаимодействия. Полная программа доступна на сайте фестиваля. (6+).
Ранее сообщалось, что масштабный семейный фестиваль «Ромашковый луг» пройдет в Арзамасе 11 июля.