Фестиваль «Народной культуры фест» впервые пройдет в Нижнем Новгороде 4 июля

Одновременно у здания Законодательного собрания откроется выставка‑фотозона «Наличники» (12:00—19:00) с предметами резьбы, собранными экспедициями музея‑заповедника. С 14:00 запланированы интерактивные, лекционные и экскурсионные площадки по всему Кремлю: экскурсии «Старый кремль — грозный воин» (14:00, 15:30), «Деревья в славянской народной традиции» (14:30, 16:00) и интерактив «Нижегородские искусники» в Никольской башне (15:00, 16:30). Для этих экскурсий необходимы билеты, которые можно приобрести на сайте фестиваля. (6+).