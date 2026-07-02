Школа № 123 в Нижнем Новгороде проходит капитальную перестройку — что сделано

Пока дети на каникулах, в школах Нижнего Новгорода идут подготовительные работы к новому учебному году, сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своём канале в мессенджере MAX. 2 июля градоначальник проверил второй корпус школы № 123, который проходит капитальную реконструкцию: здание 1937 года постройки по сути перестраивают.