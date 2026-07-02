Школа № 123 в Нижнем Новгороде проходит капитальную перестройку — что сделано

Пока дети на каникулах, в школах Нижнего Новгорода идут подготовительные работы к новому учебному году, сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своём канале в мессенджере MAX. 2 июля градоначальник проверил второй корпус школы № 123, который проходит капитальную реконструкцию: здание 1937 года постройки по сути перестраивают.
По информации от подрядчиков, кровля готова на 75%, системы отопления и канализации — на 80%. Остаётся установить стеклопакеты и приступить к облицовке фасада. После завершения ремонта в школе появится новое оборудование, интерактивные панели и современная мебель.
Юрий Шалабаев пообещал, что по окончании ремонта приедет с проверкой, чтобы оценить степень готовности школы к новому учебному году.
Ранее сообщалось, что тротуар у школы № 35 отремонтировали по проекту «Вам решать!» в Нижегородском районе.