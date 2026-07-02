Российские школьники выиграли международную олимпиаду по кибербезопасности

Турнир проходил с 27 июня по 2 июля в Тунисе. В финале участвовали свыше 70 школьников из Бразилии, Китая, США, Сингапура, Швеции и других стран. Финал состоял из двух туров по семь часов. В каждом из них нужно было решать разные задачи — от web-безопасности до поиска уязвимостей в игровом коде.