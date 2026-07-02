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Российские школьники выиграли международную олимпиаду по кибербезопасности

Сборная России стала абсолютным чемпионом Международной олимпиады по кибербезопасности среди старшеклассников (ICO). Россияне завоевали две золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую, сообщает пресс-служба Центрального университета.

Сборная России стала абсолютным чемпионом Международной олимпиады по кибербезопасности среди старшеклассников (ICO). Россияне завоевали две золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую, сообщает пресс-служба Центрального университета.

Турнир проходил с 27 июня по 2 июля в Тунисе. В финале участвовали свыше 70 школьников из Бразилии, Китая, США, Сингапура, Швеции и других стран. Финал состоял из двух туров по семь часов. В каждом из них нужно было решать разные задачи — от web-безопасности до поиска уязвимостей в игровом коде.

Участники могли использовать модель ChatGPT-5.5-mini с лимитированными ресурсами. Использовать другие нейросети и мессенджеры запрещалось.

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