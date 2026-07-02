В Рязани отремонтируют операционный блок больницы № 11

Операционный блок городской клинической больницы № 11 Рязани отремонтируют при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Обновление затронет девять операционных залов, где ежегодно выполняют более 9 тысяч хирургических вмешательств, в том числе малоинвазивных. Операционный блок оснащен современным оборудованием, в частности видеоэндоскопическими стойками, и включает палату реанимации на шесть коек.
Ремонт операционных начнется в этом году. В планах учреждения — увеличить интенсивность работы операционного блока. Для этого предусмотрено дополнительное укомплектование штатными единицами.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.