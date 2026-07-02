Какой сегодня праздник: День Госавтоинспекции МВД РФ

Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов — экологическая инициатива, призванная привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды пластиком. Полиэтиленовые пакеты — один из главных загрязнителей планеты. Их срок разложения — от 100 до 500 лет в зависимости от типа пластика. Каждую минуту в мире используют около 1 млн пластиковых пакетов. Пакет нужен человеку в среднем всего 25 минут, после чего его выбрасывают. Ежегодно из‑за пластиковых отходов погибают около 1 млн птиц, десятки тысяч морских млекопитающих и огромное количество рыбы. Микрочастицы пластика обнаруживаются в желудках 35% морских обитателей Тихого океана. Пластиковые пакеты — одна из составляющих Большого тихоокеанского мусорного пятна. Ежегодно в Мировой океан попадает около 13 млн тонн пластиковых отходов. Цель праздника — не только сократить использование пластика на один день, но и сформировать долгосрочную экологическую культуру у людей по всему миру.