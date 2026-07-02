Какой сегодня праздник: День Госавтоинспекции МВД РФ

Сегодня День Госавтоинспекции МВД РФ. 1936 год — отправная точка в истории Госавтоинспекции. 3 июля Совет Народных Комиссаров СССР утвердил «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче‑крестьянской милиции НКВД СССР» (постановление № 1182). С этого дня отсчитывается история ГАИ. Сотрудники ГИБДД контролируют соблюдение ПДД, задерживают нарушителей и назначают штрафы, оформляют дорожно‑транспортные происшествия, сопровождают негабаритные грузы и колонны транспортных средств, обеспечивают безопасность на магистралях. По данным на 2026 год, в Госавтоинспекции (ГАИ/ГИБДД) МВД России работает около 82 тысяч человек.
Международный день бросания камня — необычный неформальный праздник. Есть две версии появления праздника: начало XXI века как культурный протест против технократизации и урбанизации (его придумали энтузиасты, увлечённые экологией: они хотели напомнить людям о связи с природой через древний жест — бросание камня) и 2015 год, когда его создатели видели в этом дне символ возвращения к простым радостям жизни и способ запустить «цепочку позитива» через символическое действие. У праздника нет жёстких правил — каждый может отметить так, как ему ближе: от дружеского пикника с бросанием камешков до масштабной экологической акции. Главное настроение — добро, единение и гармония с природой.
Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов — экологическая инициатива, призванная привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды пластиком. Полиэтиленовые пакеты — один из главных загрязнителей планеты. Их срок разложения — от 100 до 500 лет в зависимости от типа пластика. Каждую минуту в мире используют около 1 млн пластиковых пакетов. Пакет нужен человеку в среднем всего 25 минут, после чего его выбрасывают. Ежегодно из‑за пластиковых отходов погибают около 1 млн птиц, десятки тысяч морских млекопитающих и огромное количество рыбы. Микрочастицы пластика обнаруживаются в желудках 35% морских обитателей Тихого океана. Пластиковые пакеты — одна из составляющих Большого тихоокеанского мусорного пятна. Ежегодно в Мировой океан попадает около 13 млн тонн пластиковых отходов. Цель праздника — не только сократить использование пластика на один день, но и сформировать долгосрочную экологическую культуру у людей по всему миру.