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Мэр Воронежа вручил именные часы выпускникам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ

Глава города пообщался с юношами и девушками, и пригласил на прохождение практики, в том числе в мэрию.

Источник: Комсомольская правда

2 июля в зале администрации Воронежа царила особенная атмосфера — сюда пригласили тех, кто своим трудом, упорством и талантом доказал: высший балл на ЕГЭ — это реально. Встреча с главой города Сергеем Петриным стала не просто церемонией награждения, а открытым разговором о будущем, выборе профессии и роли родного региона в жизни молодых людей.

На сегодняшний день в Воронеже насчитывается 67 выпускников, получивших 100 баллов по самым разным предметам: физике, русскому языку, литературе, химии, профильной математике и другим дисциплинам. Особое внимание привлек Артем Кохан из лицея № 65 — он стал обладателем максимального результата сразу по двум экзаменам.

Сергей Петрин поздравил выпускников и вручил ребятам именные часы. Также мэр подчеркнул труд родителей: мамы и папы выпускников также получили благодарственные письма за достойное воспитание детей, способствующее достижению высоких результатов.

В своем обращении Сергей Петрин отметил, что высокие баллы — это важный, но не единственный этап:

— Любой человек должен многогранно и всесторонне развиваться, чтобы была общая база, но при этом также важно определить свои способности и желания. Кому-то из выпускников может быть сложно определиться с выбором, как продолжить свой жизненный путь. Наша задача и задача учителей — помочь в этом выборе. Во многих школах профильные классы уже выстраивают отношения с будущими работодателями. Со своей стороны также общаемся с вузами и предприятиями в части направления и привлечения кадров. Ждем ребят на практику и к нам в администрацию.

Фото — мэрии Воронежа.

Отдельно он пожелал ребятам остаться учиться в Воронеже или же потом вернуться в наш город.

— Мы со своей стороны сделаем все, чтобы он становился максимально комфортным и удобным для жизни — чтобы у вас были и желание, и возможность найти здесь свое призвание, устроиться на работу, приносить пользу Воронежу.

С ответным словом выступила Мария Филипцова, выпускница Образовательного центра «Содружество». Ее портфолио впечатляет: призер регионального этапа Всероссийской олимпиады по литературе и английскому языку, активист «Движения Первых», волонтер и кандидат в мастера спорта по фигурному катанию. Мария поблагодарила организаторов за внимание и поделилась эмоциями:

— Очень рада сегодня находиться в этом зале. Спасибо за такую возможность. Обещаю, что мы не подведем и на достигнутом не остановимся.

Фото — мэрии Воронежа.

В своем канале в МАХ Сергей Петрин позже дополнил встречу личным комментарием, признавшись, что решение подарить именно часы родилось в обсуждениях с коллегами.

—- Вместе с коллегами думали, как отметить их заслуги, чтобы это осталось в памяти. Решили подарить ребятам именные часы. Прекрасно понимаем, что за такими высокими баллами стоят огромный труд, упорство и, конечно, помощь и поддержка со стороны родителей. Их также отметили Благодарственными письмами, — рассказал мэр.

Встреча завершилась общим фото.

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