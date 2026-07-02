Мэр Воронежа вручил именные часы выпускникам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ

— Любой человек должен многогранно и всесторонне развиваться, чтобы была общая база, но при этом также важно определить свои способности и желания. Кому-то из выпускников может быть сложно определиться с выбором, как продолжить свой жизненный путь. Наша задача и задача учителей — помочь в этом выборе. Во многих школах профильные классы уже выстраивают отношения с будущими работодателями. Со своей стороны также общаемся с вузами и предприятиями в части направления и привлечения кадров. Ждем ребят на практику и к нам в администрацию.