Екатеринбург отправил первую партию помощи жителям Кушвы

Напомним, что разрушительный смерч обрушился на Кушву 22 июня. В результате разгула стихии были повреждены линии электропередач и больше 180 жилых домов. Еще 18 были полностью разрушены. По данным на 1 июля, специалисты отремонтировали 47 домов.