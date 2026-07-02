«Условия жёсткие»: Михалков оценил работу Ефремова после УДО

Ранее актёр Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии вышел на сцену перед публикой зимой 2026 года. Это произошло на предпремьерном показе спектакля «Без свидетелей» в театре «Мастерская “12” Никиты Михалкова». Артист играет в постановке вместе с Анной Михалковой. Их герои — бывшие супруги, которые случайно встречаются спустя годы после развода. Спектакль поставлен по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетеля».