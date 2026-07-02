Более 60 брошенных машин убрали с улиц Ленинского района Нижнего Новгорода с начала года

С начала года с улиц Ленинского района Нижнего Новгорода убрали более 60 брошенных и разукомплектованных автомобилей, сообщили в районной администрации. По результатам регулярных проверок инспекторы выявили 61 бесхозное транспортное средство на разных адресах, в том числе по ул. Донбасская, 2; ул. Партизанская, 11; пр. Ленина, 15, 18 и 56 к.6.
В администрации пояснили процедуру работы: после обнаружения на лобовое стекло авто размещают уведомление — владелец обязан в течение 10 дней убрать машину на стоянку или в гараж. При игнорировании транспортное средство эвакуируют на временную стоянку по адресу ул. Деловая, 3, а затем взыскивают с собственника расходы на эвакуацию и хранение. По данным администрации, порядка 55 машин были убраны самими владельцами, шесть эвакуированы сотрудниками, по оставшимся ведётся работа.
Ведомство также отметило, что бросовые и разукомплектованные автомобили представляют опасность — об осколки и острые края могут пострадать дети, проводящие летние каникулы на улице. Жителей просят сообщать о найденных брошенных автомобилях по телефону: 435‑86‑09 (доб. 7021).
Ранее в 2026 году власти сообщили, что с улиц других районов города также удалили крупное количество брошенных машин: 60 — в Автозаводском, 46 — в Нижегородском и 25 — в Московском районе. Для справок и взаимодействия с пресс-службой департамента информационной политики администрации Нижнего Новгорода доступны телефоны: 467‑10‑88, 467‑10‑86.
Ранее сообщалось, что 46 брошенных автомобилей убрали с улиц Нижегородского района с начала 2026 года.