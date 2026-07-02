Более 60 брошенных машин убрали с улиц Ленинского района Нижнего Новгорода с начала года

В администрации пояснили процедуру работы: после обнаружения на лобовое стекло авто размещают уведомление — владелец обязан в течение 10 дней убрать машину на стоянку или в гараж. При игнорировании транспортное средство эвакуируют на временную стоянку по адресу ул. Деловая, 3, а затем взыскивают с собственника расходы на эвакуацию и хранение. По данным администрации, порядка 55 машин были убраны самими владельцами, шесть эвакуированы сотрудниками, по оставшимся ведётся работа.