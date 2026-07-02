Научрук ВШЭ посоветовал поэта, ставшего примером «жизнестойкости таланта»

Научный руководитель Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов посоветовал слушателям Радио РБК прочитать собрание стихотворений поэта Бориса Чичибабина.
Чичибабин был членом Союза писателей СССР, «и у него публиковались совершенно ерундовые стихи, которые проходили цензуру». «И рядом с ними он писал в стол совершенно замечательные вещи, которые были изданы в очень короткий период его поздней жизни», — рассказал Кузьминов.
По словам научрука ВШЭ, история Чичибабина — «феномен упорной, искренней жизни», который показывает «жизнестойкость человека, жизнестойкость таланта в разных обстоятельствах».
Фрагмент книги.
Борис Чичибабин. Собрание стихотворений.
В чинном шелесте читален, или так для разговорца,
глухо имя Чичибабин, нет такого стихотворца.
Поменяться сердцем не с кем, приотверзлась преисподня.
Все вы с Блоком, с Достоевским, я уйду от вас сегодня.
Ярослав Кузьминов окончил МГУ им. М. В. Ломоносова в 1979 году по специальности «Экономика». В 1984-м стал кандидатом экономических наук. В 1992 году предложил правительству идею создания Высшей школы экономики. Был бессменным ректором вуза на протяжении 28 лет, но покинул должность в 2021-м и стал научным руководителем ВШЭ.
В 1997 году возглавил группу по разработке концепции организационно-экономической реформы образования России на рыночных основах. Под его руководством, а также министра образования (в 1999—2004 годы) Владимира Филиппова был подготовлен раздел «Модернизация образования» в правительственной программе.
Кроме того, входил в комиссию по разработке национальной доктрины образования. В 2001 году по его инициативе был создан Российский общественный совет развития образования.
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