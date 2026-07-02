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Научрук ВШЭ посоветовал поэта, ставшего примером «жизнестойкости таланта»

Научный руководитель Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов посоветовал слушателям Радио РБК прочитать собрание стихотворений поэта Бориса Чичибабина.

Источник: РБК

Научный руководитель Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов посоветовал слушателям Радио РБК прочитать собрание стихотворений поэта Бориса Чичибабина.

Чичибабин был членом Союза писателей СССР, «и у него публиковались совершенно ерундовые стихи, которые проходили цензуру». «И рядом с ними он писал в стол совершенно замечательные вещи, которые были изданы в очень короткий период его поздней жизни», — рассказал Кузьминов.

По словам научрука ВШЭ, история Чичибабина — «феномен упорной, искренней жизни», который показывает «жизнестойкость человека, жизнестойкость таланта в разных обстоятельствах».

Фрагмент книги.

Борис Чичибабин. Собрание стихотворений.

В чинном шелесте читален, или так для разговорца,

глухо имя Чичибабин, нет такого стихотворца.

Поменяться сердцем не с кем, приотверзлась преисподня.

Все вы с Блоком, с Достоевским, я уйду от вас сегодня.

Ярослав Кузьминов окончил МГУ им. М. В. Ломоносова в 1979 году по специальности «Экономика». В 1984-м стал кандидатом экономических наук. В 1992 году предложил правительству идею создания Высшей школы экономики. Был бессменным ректором вуза на протяжении 28 лет, но покинул должность в 2021-м и стал научным руководителем ВШЭ.

В 1997 году возглавил группу по разработке концепции организационно-экономической реформы образования России на рыночных основах. Под его руководством, а также министра образования (в 1999—2004 годы) Владимира Филиппова был подготовлен раздел «Модернизация образования» в правительственной программе.

Кроме того, входил в комиссию по разработке национальной доктрины образования. В 2001 году по его инициативе был создан Российский общественный совет развития образования.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».