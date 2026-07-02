Научрук ВШЭ посоветовал поэта, ставшего примером «жизнестойкости таланта»

Ярослав Кузьминов окончил МГУ им. М. В. Ломоносова в 1979 году по специальности «Экономика». В 1984-м стал кандидатом экономических наук. В 1992 году предложил правительству идею создания Высшей школы экономики. Был бессменным ректором вуза на протяжении 28 лет, но покинул должность в 2021-м и стал научным руководителем ВШЭ.