Ярмарка трудоустройства в Тюменской области собрала более 8200 участников

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоялся 26 июня в Тюменской области. Участниками события, которое проводится по нацпроекту «Кадры», стали более 8,2 тыс. человек, сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения.
Мероприятие развернулось сразу на 22 площадках региона. На них около 400 работодателей представили более 8 тысяч вакансий. Помимо встреч с представителями компаний на площадках работали консультационные зоны. Специалисты кадрового центра «Работа России», центра «Мой бизнес» и других организаций помогали посетителям разобраться в вопросах трудоустройства, профессионального обучения, открытия собственного дела и дальнейшего карьерного роста. При этом для детей и подростков организовали «Фестиваль профессий» с мастер-классами и встречами с экспертами.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.