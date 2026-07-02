Ярмарка трудоустройства в Тюменской области собрала более 8200 участников

Мероприятие развернулось сразу на 22 площадках региона. На них около 400 работодателей представили более 8 тысяч вакансий. Помимо встреч с представителями компаний на площадках работали консультационные зоны. Специалисты кадрового центра «Работа России», центра «Мой бизнес» и других организаций помогали посетителям разобраться в вопросах трудоустройства, профессионального обучения, открытия собственного дела и дальнейшего карьерного роста. При этом для детей и подростков организовали «Фестиваль профессий» с мастер-классами и встречами с экспертами.