В Краснодаре ужесточили правила проведения массовых мероприятий

Новые правила запрещают организацию массовых, зрелищных и публичных событий на площадках, которые не приспособлены для этих целей. Также под запрет попадают объекты, не имеющие действующих паспортов безопасности. Всем хозяйствующим субъектам уже направили информацию об обновленных требованиях.
За несоблюдение решения комиссии предусмотрена административная ответственность. Согласно краевому законодательству, для физических лиц штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить от 30 до 50 тысяч, а юридическим — от 150 до 500 тысяч рублей.
Помимо этого, в городе продолжает действовать ранее установленный запрет на проведение публичных, культурно-досуговых и других массовых мероприятий на открытых пространствах, если число участников превышает 1 тысячу человек. Это ограничение было введено в августе 2024 года на основании постановления губернатора Краснодарского края.