В Краснодаре ужесточили правила проведения массовых мероприятий

Помимо этого, в городе продолжает действовать ранее установленный запрет на проведение публичных, культурно-досуговых и других массовых мероприятий на открытых пространствах, если число участников превышает 1 тысячу человек. Это ограничение было введено в августе 2024 года на основании постановления губернатора Краснодарского края.