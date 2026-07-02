На Кубани заработали новые правила работы АЗС

Владельцам АЗС рекомендовали снять лимиты на заправку рейсовых автобусов и мусоровозов. К дежурству на станциях привлекут казаков и добровольцев, которые будут контролировать дисциплину и транспортные потоки. Пилотные проекты уже запущены в Анапе и Крымском районе, где нагрузка на топливную инфраструктуру наиболее высока.